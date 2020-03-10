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Nevşehir’de hapis cezası ile aranan 5 şüpheli yakalandı
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü il ve ilçelerde yapılan çalışmalar sonrasında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 5 şüpheli yakalandı.
Nevşehir 10.03.2020, 11:56 10.03.2020, 12:40
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü il ve ilçelerde yapılan çalışmalar sonrasında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 5 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.