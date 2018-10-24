Nevşehir’de hakkında hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adli makamlarca haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hakkında yakalama kararı olan şahıslara yönelik yaptıkları operasyon sonrasında üç ayrı basit yaralama, iftira ve hükümlünün kaçması suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y., alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. ve hırsızlık, mala zarar verme suçlarından aranan hakkında 1 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.Y., B.A. ve C.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2018, 16:19