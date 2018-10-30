Nevşehir’de hakkında arama kararı olan 4 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlar sonrasında 4 kişi yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında iftira ve basit yaralama suçundan E.B., hırsızlık ve mala zarar verme suçundan aranan C.K., yaralama suçundan anan Ş.K. ve hırsızlık suçundan aranan M.B. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.