Nevşehir’de hakkında arama kararı bulunan 4 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan operasyon sonrasında 12 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 12 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 8’i yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.