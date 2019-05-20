Nevşehir’de fuhuştan 3 kişiye işlem yapıldı

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ikisi yabancı uyruklu kadın olmak üzere 3 kişi fuhuştan yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde bulunan E.B. ve yabancı uyruklu kadınlar N.G. ve N.G. ile yapılan mülakatta araç sürücüsü E.B. kadınlar ile 300 lira karşılığında fuhuş yapmak üzere anlaştığını belirtti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilere fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarından adli işlem yapılırken gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.