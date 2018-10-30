Nevşehir’de fuhuşa teşvik suçundan 1 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro amirliğinde fuhuşa aracılık ve yer temin ettiği öğrenilen 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro amirliği ekipleri tarafından fuhyuşa aracılık ve yer temin edildiği tespit edilmesi üzerine yabancı uyruklu I.S. ve İ.K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından İ.K.’nın yapılan GBT kontrolüne 3 adet fuhuşa teşvik ve aracılık etmek, 3 adet kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarının tespit edildiği öğrenilirken üzerinde ele geçirilen 3 bin 257 lira 75 kuruş muhafaza altına alınırken sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından yakalanan diğer şüpheli I.S.’nin ise adli merciler tarafından deport (sınır dışı) işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2018, 16:55