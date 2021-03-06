Nevşehir’de fuhuş suçundan 2 kişi sınır dışı edildi

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında fuhuş suçundan yabancı uyruklu 2 kadın yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Afganistan uyruklu K.Q. ve A.C. ile yapılan görüşmelerde yabancı uyruklu S.İ. ve G.M.H. ile ilişki yaşadıklarını telefon ile aracılık için ise A.B. ile görüştüklerini belirtti. Polis ekipleri tarafından fuhşa aracılık eden A.B. ve fuhuş yaptıkları tespit edilen S.İ. ile G.M.H. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından yabancı uyruklu kadınlar S.İ. ve G.M.H. sınır dışı edilirken fuhşa aracılık eden A.B. hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi.