Nevşehir’de FETÖ’den yargılanan zanlılara hapis cezası

Nevşehir 2.Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ/PYD duruşmalarında meslekten ihraç edilen iki kişiye hapis cezası verildi.

Nevşehir 2.Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ/PYD duruşmaları kapsamında devam eden mahkemelerde hakim karşısına çıkan komiserlikten ihraç olan Mevlüt Zincirkıran üzerine atılı suçlamaları kabul etmezken tahliyesini talep etti. Mahkeme Başkanı tarafından son sözleri alınan Zincirkıran’a 8 yıl 9 ay hapis cezası verilirken 4.sınıf emniyet müdürüyken meslekten ihraç edilen Fatih Karagülle’de etkin pişmanlık yasasından faydalandığı için 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2.Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşına çıkan tutuklu sanıklar Mahmut Ş., Mehmet Ali Y.’nin duruşmaları 18 Ekim tarihine ertelenirken yine hakim karşısına çıkan Hasan A. Ve Nuri Ç.’in duruşmaları ise 14 Eylül tarihine ertelendi.