Son Dakika
Nevşehir’de FETÖ’den 4 kişiye adli işlem yapıldı
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 4 kişiye adli işlem yapıldı.
Nevşehir 14.04.2021, 11:51
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiği öğrenildi.