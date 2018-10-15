Nevşehir’de FETÖ’dan 8 kişiye işlem yapıldı

Nevşehir’de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında 8 kişiye işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından FETYÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında 8 şüpheliye işlem yapılırken 1 şahıs ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.