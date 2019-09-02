Nevşehir’de FETÖ’dan 8 kişiye işlem yapıldı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2019, 11:52