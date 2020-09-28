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Nevşehir’de FETÖ’dan 5 kişiye adli işlem yapıldı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir 28.09.2020, 15:00
Nevşehir’de FETÖ’dan 5 kişiye adli işlem yapıldı
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Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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