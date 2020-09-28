Son Dakika
Nevşehir’de FETÖ’dan 5 kişiye adli işlem yapıldı
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Nevşehir 28.09.2020, 15:00
Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi.