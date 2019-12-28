Son Dakika
Nevşehir’de FETÖ’dan 4 şahsa işlem yapıldı
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında polis ekipleri tarafından 4 şüpheli gözaltına alındı.
Nevşehir 28.12.2019, 09:47 28.12.2019, 13:57
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’üne adli işlem yapılırken bir şüpheliye ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı koyulduğu öğrenildi.
3°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 28 Aralık 2019
|İmsak
|06:23
|Güneş
|07:51
|Öğle
|12:48
|İkindi
|15:14
|Akşam
|17:34
|Yatsı
|18:58