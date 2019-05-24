Nevşehir’de FETÖ’dan 18 kişiye adli işlem yapıldı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 18 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 18 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 18 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi.