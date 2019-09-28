Nevşehir’de FETÖ’dan 10 şüpheliye işlem yapıldı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilere emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2019, 13:18