Nevşehir’de FETÖ’da 24 kişiye işlem yapıldı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 24 kişiye yasal işlem yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 24 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerden 20’si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3’ü savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 1 kişi ise mahkeme tarafından denetimlik serbestlik alarak serbest bırakıldı.