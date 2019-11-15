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Nevşehir’de FETÖ ve DEAŞ’tan 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FEÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 4 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Nevşehir 15.11.2019, 14:12
Nevşehir’de FETÖ ve DEAŞ’tan 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı
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Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FEÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 4 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında TEM ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 şahıs FETÖ terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçundan 1 şahıs ise DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu şekilde elde edilen istihbarı çalışmaları sonrasında gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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