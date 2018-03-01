Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
Nevşehir’in Çöpünden Elektrik Üretiliyor
Çöpten Elektrik Üretiliyor
Kapadokya'da "Chinadocia Destinasyon Projesi" başlatıldı
Chinadocia Destinasyon Projesi
Nevşehir'den kısa kısa
Nevşehir'den kısa kısa
Ürgüp'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Kılıç
banner254

Nevşehir’de FETÖ duruşmaları devam ediyor

Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 13’ü tutuklu, 7’si tutuksuz olmak üzere 20 sanığın mahkemesine devam edildi.

01 Mart 2018 Perşembe 15:11
Nevşehir’de FETÖ duruşmaları devam ediyor
banner230

Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 13’ü tutuklu, 7’si tutuksuz olmak üzere 20 sanığın mahkemesine devam edildi.

Nevşehir 2.Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu sanıklar S. D., U. İ., M. Y., M. G., N. Ç., C. A., S. Ş., M. S., Ü. T., T. E., H. A., Ç. Y., İ. A. ve tutuksuz sanıklar İ. A. F. Ç., A. D., N. K., Ü. Y., A. E. E. ve S. B. hakim karşısına çıktı. Mahkemeye savunma yapan sanıklar üzerilerine atılan suçlamaları kabul etmezken tahliyelerini talep etti.

Mahkeme Başkanı tarafından verilen karar sonrasında ise tutuklu sanıklar C. A., Ç. Y., S. D., Ü. T. ve İ. A. tahliye edilirken diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Son Güncelleme: 01.03.2018 15:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim