Nevşehir’de FETÖ duruşmaları devam ediyor

Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 13’ü tutuklu, 7’si tutuksuz olmak üzere 20 sanığın mahkemesine devam edildi.

Nevşehir 2.Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu sanıklar S. D., U. İ., M. Y., M. G., N. Ç., C. A., S. Ş., M. S., Ü. T., T. E., H. A., Ç. Y., İ. A. ve tutuksuz sanıklar İ. A. F. Ç., A. D., N. K., Ü. Y., A. E. E. ve S. B. hakim karşısına çıktı. Mahkemeye savunma yapan sanıklar üzerilerine atılan suçlamaları kabul etmezken tahliyelerini talep etti.

Mahkeme Başkanı tarafından verilen karar sonrasında ise tutuklu sanıklar C. A., Ç. Y., S. D., Ü. T. ve İ. A. tahliye edilirken diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.