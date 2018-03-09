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Nevşehir’de FETÖ davasında 10 sanık hakim karşısına çıktı

Nevşehir 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden FETÖ/PDY duruşmalarında 10 sanık hakim karşısına çıktı.

09 Mart 2018 Cuma 13:01
Nevşehir’de FETÖ davasında 10 sanık hakim karşısına çıktı
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Nevşehir 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden FETÖ/PDY duruşmalarında 10 sanık hakim karşısına çıktı.

Nevşehir 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden FETO/PDY duruşmalarında tutuklu 9 sanık ile tutuksuz yargılanan 1 sanık hakim karşısına çıktı. 2.Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşmalarında Hakim karşısına çıkan öğretmen M.A. 6 yıl 3 ay, emekli polis M.Ö. 6 yıl 3 ay, öğretmen G.T. 7 yıl 6 ay, öğretmen K.Y. 8 yıl 1 ay 15 gün, doktor M.U. 6 yıl 15 gün, emekli polis M.R.N. 6 yıl 10 ay 15 gün, öğretmen E.Y. 8 yıl 1 ay, elektrik teknisyeni G.G. 8 yıl 1 ay 15 gün, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahrem imam olarak adlandırılan O.G. 10 yıl 6 ay hapis cezası alırken O.G.’nin eşi tutuksuz sanık H.G. ise 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Son Güncelleme: 09.03.2018 13:42
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