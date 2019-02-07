Nevşehir’de emeklinin tek sesi

NEVŞEHİR(MHA) İlimizde teşkilatları bulunan diğer sendikaların yapamadığı kadar Nevşehir kamuoyuna emekli maaşı ile geçinmenin güçlüklerini, ilimizde yıllarca halka hizmet edip emekli olduktan sonra da refaha kavuşamayan insanlarımızın çilesini anlatmaya gayret eden isimlerin başında gelen Türk Emekli-Sen İl Temsilcisi Yavuz Soysaldı kadar bu konuda emeklilerin sıkıntılarını gündeme getiren bir başka ikinci isim ortaya çıkmış değil.

Mütevazı kişiliği ile de öne çıkan Türk Emekli-Sen Nevşehir İl Temsilcisi Yavuz Soysaldı, günümüz koşullarında bin bir maddi ve manevi sıkıntıyla boğuşmak durumunda kalan Emeklinin sözcüsü, gür sesi.