Nevşehir’de Dursun Ali Erzincanlı rüzgarı esti

Nevşehir’de Ramazan etkinlikleri, Ramazan’ın ruhuna uygun ortamı ve konuklarıyla Ramazan gecelerine renk katmaya devam ediyor. Her akşam ünlü isimleri ağırlayan Ramazan etkinliklerine bu kez ünlü sanatçı Dursun Ali Erzincanlı katıldı.

Ramazan ayının coşkusunu, heyecanını ve sevincini paylaşmak, sevgi, barış ve huzur içerisinde milli ve manevi duyguları pekiştirerek Ramazan kültürünü yaymayı hedefleyen Nevşehir Belediyesi, düzenlediği etkinliklerle vatandaşları Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde buluşturmayı sürdürüyor.

Etkinliklerin 6. Gününde iftar öncesinde çocuklara yönelik programlar düzenlendi. Çocuklar etkinlikte animasyon ve Hacivat-Karagöz gösterileri ile doyasıya eğlenirken yarışmalarda hünerlerini sergiledi.

İftar saatine kadar neşe içerisinde vakit geçiren çocuklara Nevşehir Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

“Bin 500 kişilik iftar sofrası kuruldu”

Ramazan etkinlikleri çerçevesinde Nevşehir Belediyesi, hayırsever vatandaşlarla birlikte Ramazan ayında yüzlerce vatandaşı bir araya getirerek iftar yemeği vermeye devam ediyor.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde kurulan özel çadırlarda yaklaşık bin 500 kişi iftar saatinde bir araya geldi.

İftara Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, ünlü sanatçı Dursun Ali Erzincanlı, Hafız Ahmet Sarıkaya, bazı belediye meclis üyeleri, iş insanları ve hayırsever vatandaşlar da katıldı. Çadırdaki masaları tek tek gezerek vatandaşları selamlayan Başkan Arı, vatandaşların ramazanını tebrik etti.

Hemşehrileri ile aynı sofrada iftar açan Başkan Arı, Ramazan ayında tutulan oruçların ve edilen duaların kabul olmasını temenni ederek kardeşlik, barış, hoşgörü ve huzurlu bir dünya temennisinde bulundu.

İftara katılan vatandaşlar, Başkan Arı’ya bu önemli hizmet nedeniyle teşekkür ettiler.

“Duygu yüklü akşam”

İftar yemeğinin ardından Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde Kuran-ı Kerim’i güzel okuma ve hafızlık dallarında 4 Dünya birinciliği bulunan hafız Ahmet Sarıkaya, vatandaşlara Kur’an ziyafeti sundu.

Hiç okula gitmeden 9 yaşında bir yıl içinde sadece dinleyerek hafız olan Ahmet Sarıkaya’nın nefes kesen Kur’an-ı Kerim tilâveti salonu dolduran vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Sonrasında sahne alan Dursun Ali Erzincanlı ise, birbirinden güzel naatlar ve şiirlerle katılanları mest etti.

Ünlü sanatçı konserde 15 Temmuz Kahramanı Ömer Halis Demir için yazdığı ‘30 Kuş’ şiirinin yanı sıra ’40 Yaşındasın’, ’Sen Yoktun’, ’Gelseydin’ ve ’Uhud’ gibi şiirleri ve naatları ile vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

Dursun Ali Erzincanlı programda yaptığı konuşmasında Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan bazı sanatçılar için söylediği sözlere destek verdi. Arı için: “İnanın Türkiye’de bize yakışan tavrı gösterdi.” diyen Erzincanlı, ülkenin bekası söz konusu olduğunda sessiz kalan ancak YSK kararının ardından milli ve manevi toplum öncülüğü rollerini hiçe sayan sanatçılara yönelik söylediği ‘Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek programlarda sahne aldırmayacağım’ sözlerinin çarpıtıldığını kaydetti.

Arı’nın her zaman sanatçıların en büyük destekçisi olduğunu söyleyen Erzincanlı: “Kendisi çok değerli bir insan. Önceki görevlerinde düzenlediği etkinliklerle bir çok başarılı projeye imza attı. Böylesine değerli, başarılı bir insanın Nevşehir Belediye başkanı olması beni çok mutlu etti. Bugüne kadar sanata ve sanatçılara verdiği destekten dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Belediye Başkanı Rasim Arı’da, Dursun Ali Erzincanlı’nın kendisi için çok özel bir insan olduğunu vurgulayarak Erzincanlı’ya teşekkür etti. Arı: “Kimseyi ötekileştirmedik, kimseyi siyasi görüşünden veya inancından dolayı ayrıştırmadık ve ayrıştırmayacağız. Sadece seçim döneminde verdiğim sözü yerine getiriyorum. Bu şehirde ve bu ülkede her bir ferd benim kardeşimdir. Bu şehirdeki herkse hizmet götürmek benim görevimdir. Ben sadece AK Partililerin belediye başkanı değilim. Bu sözümün arkasındayım. Bu şehirdeki her bir kardeşime, sağcısına solcusuna, farklı inançtan ve mezhepten kim var ise ona hizmet götürmek benim borcumdur. Bu oturduğumuz makam benim babamın malı değil. Lakin iki kesime gönlümde, belediyenin kapıları da kapalı. Ben bugün seçim öncesinde söylediğim bu sözlerin aksi bir davranış sergilemiyorum. Dedikoduya pirim vermem ve müsaade etmem. ‘Dedikodu yapan adama gönlümde, belediyenin kapısı da kapalı’ demiştim. Aynısını uyguluyorum. İkincisi; şehrine ve vatanına ihanet edene gönlümde, belediyenin kapısı da kapalı. Sözlerimin arkasındayım. Kimseyi kutuplaştırmıyoruz, ayrıştırmıyoruz. Bu ülkenin liderine, Cumhurbaşkanımıza hakaret edenler bu şehirde sanat icra edemeyecekler. Ben belediyenin parasını onlara vermeyeceğim. Hepsi bu. Ben hakaret etmedim. Şehrimizde belediyenin imkanlarını sadece şehrin insanının hizmetine sunacağım.” diye konuştu.

Başkan Arı daha sonra Erzincanlı ’ya gecenin anısına çini bir tabak hediye etti.