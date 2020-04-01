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Nevşehir’de dezenfekte çalışmaları sürüyor

NEVŞEHİR BELEDİYESİ, KORONA VİRÜS (COVİD-19) TEDBİRLERİ KAPSAMINDA VİRÜSÜN YAYILMASINI ÖNLEMEK AMACIYLA HER GÜN ŞEHRİN BİRÇOK FARKLI NOKTASINDA DEZENFEKSİYON ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİYOR.

Nevşehir 01.04.2020, 10:18
Nevşehir’de dezenfekte çalışmaları sürüyor
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Nevşehir Belediyesi, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında virüsün yayılmasını önlemek amacıyla her gün şehrin birçok farklı noktasında dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden Covid-19 salgınına karşı önlemlerini arttıran ve ilk günden beri etkin bir mücadele sergileyen Nevşehir Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda kamu kurumlarından açık alanlara, bankalardan sağlık kuruluşlarına kadar her bir bölgeyi titizlikle dezenfekte eden Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, otobüs durakları, toplu taşıma araçları ve yeraltı ve yerüstü çöp konteynerlerini periyodik olarak ilaçlıyor.

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