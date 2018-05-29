Nevşehir’de dev narkotik operasyonu

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonrasında uyuşturucu satıcısı tespit edildiği yaklaşık 35 kişiye yönelik operasyon yapıldı. Polis ekipleri tarafından şuana kadar 10 kişinin gözaltına alınırken operasyonun devam ettiği öğrenildi.