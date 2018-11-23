NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Salih Çelikbaş, son günlerde sıkça gündeme gelen patates, soğan gibi ürünlerin stokçuların eline düştüğü ve bu yüzden de ürünlerin fiyatlarındaki fahiş bir artış gözlendiği yönündeki açıklamaları değerlendirdi.

Çelikbaş, Nevşehir’de stokçuluktan bahsetmenin mümkün olamayacağına dikkat çekerken, “Nevşehir’de üretilen ürünlerimizin başında patates geliyor. Dolayısıyla çiftçilerimiz hasat döneminde ürünlerini topladılar tarladan. Hasat edilen patates depolarda muhafaza ediliyor. 6 ay içerisinde bu depolanan patatesler peyder pey, ihtiyaca göre piyasaya sunuluyor. Nevşehir’de depoculuk var, stokçuluk yok” dedi.