Nevşehir’de DEAŞ üyesi 1 şüpheli yakalandı

Nevşehir’de DEAŞ üyesi şüpheli 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü Terör Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İran uyruklu 1 kişi DEAŞ üyesi olma suçundan dolayı yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma suçlarından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.