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Nevşehir’de Cumartesi günü dev konser var

Nevşehir Ülkü Ocakları 29 Şubat 2020 Cumartesi günü Damat İbrahimpaşa Kapalı Spor Salonunda saat 19:23’de “Ülküde Birlik Gecesi” adı verilen konser için hazırlıklarına devam ediyor.

Nevşehir 25.02.2020, 14:22
Nevşehir’de Cumartesi günü dev konser var
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Binlerce kişinin katılması beklenen dev konserde ünlü sanatçı Ahmet Şafak ve Tansel Ayaz sahne alacak. Programın sunuculuğunu ise İskender Mesut Kömürcü yaparak. Yaklaşık 1 aydır bu konsere yoğunlaşan Nevşehir Ülkü Ocakları, program için hazırlıklarını sürdürüyor. Konser için bastırılan biletlere il genelinde büyük bir yoğunluk var. Biletler tükenme noktasına geldi.

Tüm Nevşehir halkını Ülküde birlik gecesine davet eden Ocak Başkanı Ali Türker, “Her alanda büyük başarı gösteren teşkilatımız yeni bir programa daha hazırlanmaktadır. 29 Şubat 2020 Cumartesi günü Ünlü sanatçılarımız Ahmet Şafak ve Tansel Ayaz’ın katılacağı dev konserimizde sunuculuğu ise İskender Mesut Kömürcü yapacaktır. Oldukça keyif verici bir konser siz değerli vatandaşlarımızı beklemektedir.  Tüm halkımızı bu gecemizde aramızda görmekten mutluluk duyarız.” dedi.

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