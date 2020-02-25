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Nevşehir’de Cumartesi günü dev konser var
Nevşehir Ülkü Ocakları 29 Şubat 2020 Cumartesi günü Damat İbrahimpaşa Kapalı Spor Salonunda saat 19:23’de “Ülküde Birlik Gecesi” adı verilen konser için hazırlıklarına devam ediyor.
Nevşehir 25.02.2020, 14:22
Binlerce kişinin katılması beklenen dev konserde ünlü sanatçı Ahmet Şafak ve Tansel Ayaz sahne alacak. Programın sunuculuğunu ise İskender Mesut Kömürcü yaparak. Yaklaşık 1 aydır bu konsere yoğunlaşan Nevşehir Ülkü Ocakları, program için hazırlıklarını sürdürüyor. Konser için bastırılan biletlere il genelinde büyük bir yoğunluk var. Biletler tükenme noktasına geldi.