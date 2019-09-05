Nevşehir’de çocuklar yeni eğitim öğretim yılına Pırıl’la başladı

Nevşehir’de 30 Ağustos İlkokulu’ndaki çocuklar 2019-2020 eğitim öğretim dönemine TRT Çocuk kanalının sevilen kahramanı Pırıl’la başladı. Belediye Başkanı Rasim Arı’nın okul hediyesi olarak çocuklarla buluşan Pırıl ve arkadaşları, minik öğrencilere unutamayacakları bir gün yaşattı.

Nevşehir’deki okullarda eğlence dolu bir eğitim öğretimin açılmasını planlayan Nevşehir Belediyesi, TRT Çocuk kanalını sevilen kahramanı Pırıl’ı Nevşehirli öğrencilerle buluşturdu. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan 30 Ağustos İlkokulu’na gelen Pırıl ve arkadaşları minik öğrenciler için birbirinden eğlenceli etkinlikler gerçekleştirdi.

İlkokul 1. Sınıfa başlayan çocukların ve velilerinin heyecanlarına ortak olmak için okula gelen Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer ve Ersan Erkut’un da izlediği etkinliklerde, Pırıl ile arkadaşları Deha, Cesur ve Nazlı öğrencilerle birlikte neşeli saatler geçirdi.

Ayrıca okul bahçesine kurulan şişme oyun parkında doyasıya eğlenen çocuklara çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

Etkinlikler sonunda belediye başkan yardımcıları Yüzer ve Erkut Pırıl, arkadaşları ve çocuklarla minik öğrenciler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öğrenci velileri Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliklerden dolayı Belediye Başkanı Rasim Arı’ya teşekkür etti.