Nevşehir’de çocuklar Rafadan Tayfa’ya büyük ilgi gösterdi
Trt Çocuk Kanalında Yayınlanan Rafadan Tayfa Çizgi Filminden Uyarlanan 'rafadan Tayfa-türkiye'dir Burası Müzikali' Belediye Başkanı Rasim Arı’nın Yarıyıl Tatili Hediyesi Olarak Nevşehir’de Çocuklarla Buluştu.
TRT Çocuk kanalında yayınlanan Rafadan Tayfa çizgi filminden uyarlanan ’Rafadan Tayfa-Türkiye’dir Burası Müzikali’ Belediye Başkanı Rasim Arı’nın yarıyıl tatili hediyesi olarak Nevşehir’de çocuklarla buluştu. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’ni dolduran yüzlerce çocukla birlikte gösteriyi izleyen Başkan Arı, “Çocuklarımız her şeyin en güzeline layık. Onların tatillerini en iyi şekilde geçirebilmeleri için elimizden gelen her şeyi yapacağız.” dedi.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada Rafadan Tayfa’ya çocukların olduğu kadar ailelerin de büyük ilgi göstermesi bizleri çok mutlu etti diye konuştu. Belediye Başkanı Arı, “Ben Rafadan Tayfa’nın müzikalini farklı sebeplerle seyretmiştim. Rafadan Tayfa’nın milli yerli bir çizgi film karakteri olan yakınlığımdan dolayı Ankara’da farklı şekillerde seyretmiştim. Bugünde yavrularımıza yönelik bir etkinlik olmasına rağmen Rafadan Tayfa yerli ve milli bir dizi karakterini canlandırıyor. Bu anlamda da ailelerimizin de ilgi göstermesi demek ki hepimizin ruhunda bir çocukluk var” şeklinde konuştu.