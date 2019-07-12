Nevşehir’de Çevreyi Kirletenlere Cezai İşlem Uygulanacak

Mahallelerde bulunan park ve dinlenme alanlarının temizliği ve bakımları konusunda büyük bir hassasiyet gösteren Nevşehir Belediyesi, vatandaşların ve çocukların yoğun olarak kullandıkları bu alanlarda yaşanan bazı olumsuzluklara karşı çeşitli tedbirler aldı. Nevşehir Belediyesi tarafından görevlendiren park görevlilerinin yanı sıra Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından sürekli olarak denetim altında tutulan parklarda çevreyi kirletenlere ve oyun grupları ile kent mobilyalarına zarar verenlere cezai işlem uygulanacağı ve bundan asla taviz verilmeyeceği bildirildi.

Özellikle yaz aylarında ciddi bir yoğunluğun yaşandığı park ve dinlenme alanlarının temiz ve bakımlı kalması için vatandaşlarımıza da büyük görev düşüyor.

BAŞKAN ARI’DAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Gelecek kuşaklara daha temiz ve yeşil bir Nevşehir bırakabilmek için yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduklarını ve bu amaçla birçok yeni projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Arı, vatandaşlardan çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmalarını istedi. Nevşehir’in dört bir tarafında vatandaşların aileleri ile birlikte vakitlerini geçirebilecekleri yeni parklar oluşturduklarını ifade eden Arı, bu alanların korunmasında herkese önemli görevler düştüğünü vurguladı.

Başkan Arı: ’’Dünyaya temizliği ve medeniyeti öğreten bir millet olarak kentimizin daha temiz görünmesini önemsiyoruz. Temiz çevre, yaşanabilir bir kent ve yeşil bir doğa için halkımızla el ele vererek çevre konusunda daha duyarlı, birlikte ve bilinçli hareket edilmesi gerekliliğine inanıyoruz. Çocuklarımızın temiz ve doğal bir çevrede daha mutlu ve huzurlu yaşayacağı bir gelecek kurmak için herkese önemli görevler düşüyor. Belediye çalışanlarımızın gün boyunca daha temiz bir şehir oluşturmak için verdiği çabalara vatandaşlarımızın da sokakları, caddeleri, parkları, kaldırımları temiz tutarak destek vermesi gerekiyor. Bu konuda değerli hemşerilerimizin gerekli hassasiyeti göstereceklerine yürekten inanıyorum. Çevre ve insan sağlığı en önemli önceliklerimizin başında geliyor. Çevre hepimizin ortak değeri, bu sebeple onu korumak hepimizin görevi’’ dedi.



