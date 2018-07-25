Nevşehir’de çeşitli suçlardan aranan 3 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 11 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İl genelinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan operasyon sonrasında 11 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslardan kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, nafaka yükümlülük kuralına uymayan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ve çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.