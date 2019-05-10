Nevşehir’de caddelere 50 bin çiçek dikilecek

Nevşehir, kentin değişik bölgelerine baharın müjdecisi olan rengârenk çiçekler dikiyor. Çalışmalar kapsamında ilkbahar ve yaz mevsiminde dikimi planlanan çiçek ve süs bitkilerinin önemli bir bölümü toprakla buluştu.

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, peyzaj düzenlemeleri ile kenti güzelleştiriyor. Daha yeşil ve renkli bir Nevşehir için kentin cadde, sokak, kavşak, orta refüj ve parklarını adeta çiçek bahçesine dönüştüren ekiplerin birçok noktadaki çiçek ve süs bitkisi dikimi sürerken, parklarda da yenileme çalışması yapılıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin bugüne kadar yaptıkları çalışmalarla Aksaray Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Ali Dirikoç Bulvarı, Ürgüp Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi ve Atatürk Bulvarı gül, berberis, taflan, cennet bambusu, abelya, karanfil, begonya ve kadife gibi çiçek ve rengarenk bitkilerle süsledi. Yaklaşık 25 bine çiçeği toprakla buluşturan ekipler ilkbahar ve yaz mevsiminde yaklaşık 50 bin çiçek dikmeyi hedefliyor.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2019, 13:50