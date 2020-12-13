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Nevşehir’de cadde ve sokaklar boş kaldı

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Nevşehir’de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Nevşehir 13.12.2020, 13:39 13.12.2020, 23:39
Nevşehir’de cadde ve sokaklar boş kaldı
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Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Nevşehir’de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Nevşehir’de korona virüsle mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyarken, cadde ve sokaklar boş kaldı. Cuma akşamı saat 21.00’de başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Pazar sabahı Nevşehir’de sessizlik hakim oldu. Kentte boş kalan cadde ve sokaklar drone ile görüntülendi.

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