Nevşehir’de Bulunan Bakan Yardımcıları ve Belediye Başkanları Big Bus İle Şehir Turu Yaptı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, konuk bakan yardımcıları ve belediye başkanlarına Nevşehir ve Kapadokya bölgesi hakkında bilgiler verdi.

Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısının son günün de bakan yardımcıları ve Adana, Aksaray, Ankara, Hatay, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye ve Yozgat’tan gelen belediye başkanları ve il başkanları Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik merkezlerini gezdi. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın girişimleri sonucu Washington, Londra, Berlin, Hong Kong, Sydney, Roma, New York ve Paris gibi dünyanın ünlü turizm şehirlerinde faaliyet gösteren ve bundan böyle Nevşehir’de de hizmet vermeye başlayan Big Bus üstü açık otobüslerle gerçekleştirilen gezide, konuklar Ortahisar, Ürgüp, Avanos, Zelve, Göreme ve Uçhisar gibi Kapadokya bölgesinin önemli turizm merkezlerini görme fırsatı bulan konuklar ardından Nevşehir sokaklarında şehir turu yaptı.

Ak Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve İl Başkanı M.Rauf Yanar’ın da katıldığı gezi sırasında konuk bakan yardımcıları ve belediye başkanlarına Nevşehir ve Kapadokya bölgesi hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Rasim Arı, şehirde gerçekleşen yatırımları konuklarına anlattı.

Şehir turunun ardından bakan yardımcıları ile birlikte belediye başkanları Nevşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.