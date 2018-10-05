Nevşehir’de bir tırda uyuşturucu ele geçirildi

Nevşehir’de Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan tırda uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan tırda narkotik köpeği Su ile yapılan aramada, 6 parça halinde 75,29 gram esrar, 1,19 gram eroin, 3 parça halinde 4,11 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından Tır şoförü H.A. ve yanında bulunan B.E.isimli kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Tır şoförü H.A. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.