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Nevşehir’de bin fidan daha dikimi yapıldı
Yeşil Bir Kent İçin Ağaçlandırma Çalişmalarina Büyük Önem Veren Nevşehir Belediyesi, Kıratlıoğlu Mahallesine Bin Fidan Dikimini Gerçekleştirdi.
Nevşehir 13.11.2019, 11:03 13.11.2019, 11:25
Yeşil bir kent için ağaçlandırma çalışmalarına büyük önem veren Nevşehir Belediyesi, Kıratlıoğlu Mahallesine bin fidan dikimini gerçekleştirdi.
Belediye ekiplerince şehrin farklı noktalarında belirlenen alanların ağaçlandırılması çalışmalarını önümüzdeki aylarda da süreceği kaydedildi.
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