Nevşehir’de bin 548 kadın esnaf bulunuyor

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Pınarbaşı Nevşehir’de bin 548 kadın esnaf ve sanatkarın bulunduğunu söyledi.Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Pınarbaşı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladığı mesajında Nevşehir’de kadın esnaf ve sanatkarlar hakkında da açıklamada bulundu. Pınarbaşı açıklamasında, Bakkal ve marketlerde 117 kadın, tezgah ve pazaryerlerinde 103 kadın, hediyelik eşya satışında 81 kadın, kuaför ve güzellik salonlarında 77 kadın, otel ve pansiyon işletmeciliğinde 53 kadın, kafe işletmesinde 50 kadın, lokantacılıkta 46 kadın, tuhafiyede 42 kadın, konfeksiyonda 32 kadın, köfte ve kebapçılıkta 32 kadın, çay ocağı ve kafelerde 29 kadın, servis aracı işletmecisi 29 kadın, fırıncılıkta 25 kadın, fast food işletmeciliğinde 20 kadın, terzilikte 20 kadın olmak üzere 20 farklı sektörde bin 548 kadının esnaf ve sanatkarlık yapıyor” dedi.