Nevşehir'de Belediye başkanlıkları için öne çıkan isimler belli olmaya başladı

Yerel seçimlere yaklaşıldığı şu günlerde belediye başkanlıkları için ön plana çıkan isimler de belli oluyor.

Nevşehir'de Belediye başkanlıkları için öne çıkan isimler belli olmaya başladı
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Olası bir erken seçim kararı alınmadığı takdirde 2019 yılı mart ayında yapılacak olan Yerel Seçimler için partilerin çalışmaları başladı. Partiler seçimi kazanacağı adayla yola çıkmak için ince eleyip sık dokuma sürecine girerken, gönül verdiği partiden aday olmak isteyen isimler de aday adaylığı için bir adım öne çıkmaya başladı.

Geçtiğimiz yerel seçimde bazı belediyeleri kaybeden AK Parti, bu seçimde kaybettiği belediyeleri yeniden kazanmak istiyor. Seçimlerden güçlenerek çıkan MHP ise hem gücünü korumak hem de daha fazla belediye kazanmak için çabalıyor. İlçelere bakıldığında AK Parti, CHP ve MHP 2’şer ilçeye, İYİ Parti ise 1 ilçeye sahip. AK Parti’yi bir adım öne geçiren belediye Nevşehir Belediyesi. Seçimde 3 ilçe kazanan MHP ise Gülşehir Belediye Başkanının partiden ayrılmasıyla bir belediye kaybetmiş oldu.

2019 Yerel Seçimler’de Nevşehir’de bir ittifak olup olmayacağı netlik kazanmadı. İttifak olmaması halinde tüm partiler güçlü birer belediye başkan adayı çıkarıp belediyeleri kazanmak istiyor. Bu durumda partilerin aday göstereceği isimler ön plana çıkıyor. Peki, partilerde hangi belediye başkanlığı için hangi isimler öne çıkıyor?

İşte partilerde öne çıkan isimler: -

Nevşehir Belediyesi

AK Parti

Atilla Seçen
M. Rauf Yanar
Rasim Arı
Taner Okşar
Savaş Benli
Mehmet Ali Tanrıver
Ali Kemikkıran
Ebubekir Gizligider
Rıdvan Köybaşı
Zafer Salgın
Zafer İnanır
Ersan Erkut

MHP

Fazlı Koç
Özden Taşğın
Mustafa Yıldıran
Ünal Kalfaoğlu
Mustafa Uğur
Şeref Kalfaoğlu
Adnan Doğu
Cengiz Kaya

CHP

Yusuf Ferveren
Bülent Yumuş
Serkan Sağlamer
Fahri Ertik -

Acıgöl Belediyesi

AK Parti

Ercan Ertaş
Adem Özcan
Mehmet Eroğlu
Muhammed Tunçkaya

MHP Yok CHP  Yok -

Avanos Belediyesi

AK Parti

Serkan Feralan
Şaban Topuz
Fatma Baba Parmaksız
Ahmet Fatih Kesal

MHP

Mustafa Kılıç

CHP

Alper İbaş
İsmet İnce
İsmail Karem
Seyhan Duru -

Derinkuyu Belediyesi

AK Parti

Bülent Aksoy
Serdar Pala
Cengiz Çavdar

MHP

Ahmet Balcı

CHP

Mustafa Erdem
Nihat Çiçek
Mustafa Kuş -

Gülşehir Belediyesi

AK Parti

Salih Açıkgöz
Mustafa Aydın
Ümit Balak
Fatih Çiftçi
İlhan Ekici
Ergül Gönen

MHP

Özdemir Cingi

İYİ Parti

Vahdi Arısoy

CHP

İmdat Kayaharman -

Hacıbektaş Belediyesi

AK Parti

Yusuf Koçak
Alper Tunçbilek

CHP

Ali Rıza Selmanpakoğlu
A. Yoldaş Altıok
Deniz Aygüneş
Ali Er
Duru Gök

MHP

Arif Uçar -

Kozaklı Belediyesi

AK Parti

Ahmet Ensonra
Erdoğan Çelik

MHP

Celalettin Güven

CHP

Bülent Öcal
Ekrem Sofuoğlu
Metin Yağmuroğlu -

Ürgüp Belediyesi

AK Parti

Aynur Asiltürk
Fahri Yıldız
Ali Özer
Ömer Nair
Ahmet Aydın

MHP

Yok

CHP

Bekir Ödemiş -

Çat Belediyesi

AK Parti

Sami Demirses
Kamil Duru
Uğur Vatan

MHP

Yok

CHP

Yok -

Göre Belediyesi

AK Parti

Ramazan Vedat Korkmaz
Mustafa Topçu

MHP

Yok

CHP

Yok -

Uçhisar Belediyesi

AK Parti

Osman Süslü
Ahmet Acar

MHP

Ali Karaaslan

CHP

Yok -

Ortahisar Belediyesi

AK Parti

Mustafa Ateş
Ali İhsan Özendi

MHP

İsmail Genç

CHP

Yok -

Göreme Belediyesi

AK Parti

Nuri Cingil

MHP

Yok

CHP

Ziya Taşdeler -

Kaymaklı Belediyesi

AK Parti

Halit Elma

MHP Yok

CHP Yok -

Sulusaray Belediyesi

AK Parti

Bayram Yılmaz

MHP

Yok

CHP

Yok

Not: İsimler geldikçe güncellenecektir.

Haber: Alpaslan Körükcü
Kapadokya Muşkara Haber Gazetesi
 

Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2018, 14:59
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YORUMLAR
mustafa
mustafa - 49 dakika Önce

avanosdan mustafa kılıç iyi partiye geçmedi mi?