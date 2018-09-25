Nevşehir'de Belediye başkanlıkları için öne çıkan isimler belli olmaya başladı

Olası bir erken seçim kararı alınmadığı takdirde 2019 yılı mart ayında yapılacak olan Yerel Seçimler için partilerin çalışmaları başladı. Partiler seçimi kazanacağı adayla yola çıkmak için ince eleyip sık dokuma sürecine girerken, gönül verdiği partiden aday olmak isteyen isimler de aday adaylığı için bir adım öne çıkmaya başladı.

Geçtiğimiz yerel seçimde bazı belediyeleri kaybeden AK Parti, bu seçimde kaybettiği belediyeleri yeniden kazanmak istiyor. Seçimlerden güçlenerek çıkan MHP ise hem gücünü korumak hem de daha fazla belediye kazanmak için çabalıyor. İlçelere bakıldığında AK Parti, CHP ve MHP 2’şer ilçeye, İYİ Parti ise 1 ilçeye sahip. AK Parti’yi bir adım öne geçiren belediye Nevşehir Belediyesi. Seçimde 3 ilçe kazanan MHP ise Gülşehir Belediye Başkanının partiden ayrılmasıyla bir belediye kaybetmiş oldu.

2019 Yerel Seçimler’de Nevşehir’de bir ittifak olup olmayacağı netlik kazanmadı. İttifak olmaması halinde tüm partiler güçlü birer belediye başkan adayı çıkarıp belediyeleri kazanmak istiyor. Bu durumda partilerin aday göstereceği isimler ön plana çıkıyor. Peki, partilerde hangi belediye başkanlığı için hangi isimler öne çıkıyor?

İşte partilerde öne çıkan isimler: -

Nevşehir Belediyesi

AK Parti

Atilla Seçen

M. Rauf Yanar

Rasim Arı

Taner Okşar

Savaş Benli

Mehmet Ali Tanrıver

Ali Kemikkıran

Ebubekir Gizligider

Rıdvan Köybaşı

Zafer Salgın

Zafer İnanır

Ersan Erkut

MHP

Fazlı Koç

Özden Taşğın

Mustafa Yıldıran

Ünal Kalfaoğlu

Mustafa Uğur

Şeref Kalfaoğlu

Adnan Doğu

Cengiz Kaya

CHP

Yusuf Ferveren

Bülent Yumuş

Serkan Sağlamer

Fahri Ertik -

Acıgöl Belediyesi

AK Parti

Ercan Ertaş

Adem Özcan

Mehmet Eroğlu

Muhammed Tunçkaya

MHP Yok CHP Yok -

Avanos Belediyesi

AK Parti

Serkan Feralan

Şaban Topuz

Fatma Baba Parmaksız

Ahmet Fatih Kesal

MHP

Mustafa Kılıç

CHP

Alper İbaş

İsmet İnce

İsmail Karem

Seyhan Duru -

Derinkuyu Belediyesi

AK Parti

Bülent Aksoy

Serdar Pala

Cengiz Çavdar

MHP

Ahmet Balcı

CHP

Mustafa Erdem

Nihat Çiçek

Mustafa Kuş -

Gülşehir Belediyesi

AK Parti

Salih Açıkgöz

Mustafa Aydın

Ümit Balak

Fatih Çiftçi

İlhan Ekici

Ergül Gönen

MHP

Özdemir Cingi

İYİ Parti

Vahdi Arısoy

CHP

İmdat Kayaharman -

Hacıbektaş Belediyesi

AK Parti

Yusuf Koçak

Alper Tunçbilek

CHP

Ali Rıza Selmanpakoğlu

A. Yoldaş Altıok

Deniz Aygüneş

Ali Er

Duru Gök

MHP

Arif Uçar -

Kozaklı Belediyesi

AK Parti

Ahmet Ensonra

Erdoğan Çelik

MHP

Celalettin Güven

CHP

Bülent Öcal

Ekrem Sofuoğlu

Metin Yağmuroğlu -

Ürgüp Belediyesi

AK Parti

Aynur Asiltürk

Fahri Yıldız

Ali Özer

Ömer Nair

Ahmet Aydın

MHP

Yok

CHP

Bekir Ödemiş -

Çat Belediyesi

AK Parti

Sami Demirses

Kamil Duru

Uğur Vatan

MHP

Yok

CHP

Yok -

Göre Belediyesi

AK Parti

Ramazan Vedat Korkmaz

Mustafa Topçu

MHP

Yok

CHP

Yok -

Uçhisar Belediyesi

AK Parti

Osman Süslü

Ahmet Acar

MHP

Ali Karaaslan

CHP

Yok -

Ortahisar Belediyesi

AK Parti

Mustafa Ateş

Ali İhsan Özendi

MHP

İsmail Genç

CHP

Yok -

Göreme Belediyesi

AK Parti

Nuri Cingil

MHP

Yok

CHP

Ziya Taşdeler -

Kaymaklı Belediyesi

AK Parti

Halit Elma

MHP Yok

CHP Yok -

Sulusaray Belediyesi

AK Parti

Bayram Yılmaz

MHP

Yok

CHP

Yok

Not: İsimler geldikçe güncellenecektir.



Haber: Alpaslan Körükcü

Kapadokya Muşkara Haber Gazetesi



Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2018, 14:59