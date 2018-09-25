Nevşehir'de Belediye başkanlıkları için öne çıkan isimler belli olmaya başladı

Olası bir erken seçim kararı alınmadığı takdirde 2019 yılı mart ayında yapılacak olan Yerel Seçimler için partilerin çalışmaları başladı. Partiler seçimi kazanacağı adayla yola çıkmak için ince eleyip sık dokuma sürecine girerken, gönül verdiği partiden aday olmak isteyen isimler de aday adaylığı için bir adım öne çıkmaya başladı.
Geçtiğimiz yerel seçimde bazı belediyeleri kaybeden AK Parti, bu seçimde kaybettiği belediyeleri yeniden kazanmak istiyor. Seçimlerden güçlenerek çıkan MHP ise hem gücünü korumak hem de daha fazla belediye kazanmak için çabalıyor. İlçelere bakıldığında AK Parti, CHP ve MHP 2’şer ilçeye, İYİ Parti ise 1 ilçeye sahip. AK Parti’yi bir adım öne geçiren belediye Nevşehir Belediyesi. Seçimde 3 ilçe kazanan MHP ise Gülşehir Belediye Başkanının partiden ayrılmasıyla bir belediye kaybetmiş oldu.
2019 Yerel Seçimler’de Nevşehir’de bir ittifak olup olmayacağı netlik kazanmadı. İttifak olmaması halinde tüm partiler güçlü birer belediye başkan adayı çıkarıp belediyeleri kazanmak istiyor. Bu durumda partilerin aday göstereceği isimler ön plana çıkıyor. Peki, partilerde hangi belediye başkanlığı için hangi isimler öne çıkıyor?
İşte partilerde öne çıkan isimler: -
Nevşehir Belediyesi
AK Parti
Atilla Seçen
M. Rauf Yanar
Rasim Arı
Taner Okşar
Savaş Benli
Mehmet Ali Tanrıver
Ali Kemikkıran
Ebubekir Gizligider
Rıdvan Köybaşı
Zafer Salgın
Zafer İnanır
Ersan Erkut
MHP
Fazlı Koç
Özden Taşğın
Mustafa Yıldıran
Ünal Kalfaoğlu
Mustafa Uğur
Şeref Kalfaoğlu
Adnan Doğu
Cengiz Kaya
CHP
Yusuf Ferveren
Bülent Yumuş
Serkan Sağlamer
Fahri Ertik -
Acıgöl Belediyesi
AK Parti
Ercan Ertaş
Adem Özcan
Mehmet Eroğlu
Muhammed Tunçkaya
MHP Yok CHP Yok -
Avanos Belediyesi
AK Parti
Serkan Feralan
Şaban Topuz
Fatma Baba Parmaksız
Ahmet Fatih Kesal
MHP
Mustafa Kılıç
CHP
Alper İbaş
İsmet İnce
İsmail Karem
Seyhan Duru -
Derinkuyu Belediyesi
AK Parti
Bülent Aksoy
Serdar Pala
Cengiz Çavdar
MHP
Ahmet Balcı
CHP
Mustafa Erdem
Nihat Çiçek
Mustafa Kuş -
Gülşehir Belediyesi
AK Parti
Salih Açıkgöz
Mustafa Aydın
Ümit Balak
Fatih Çiftçi
İlhan Ekici
Ergül Gönen
MHP
Özdemir Cingi
İYİ Parti
Vahdi Arısoy
CHP
İmdat Kayaharman -
Hacıbektaş Belediyesi
AK Parti
Yusuf Koçak
Alper Tunçbilek
CHP
Ali Rıza Selmanpakoğlu
A. Yoldaş Altıok
Deniz Aygüneş
Ali Er
Duru Gök
MHP
Arif Uçar -
Kozaklı Belediyesi
AK Parti
Ahmet Ensonra
Erdoğan Çelik
MHP
Celalettin Güven
CHP
Bülent Öcal
Ekrem Sofuoğlu
Metin Yağmuroğlu -
Ürgüp Belediyesi
AK Parti
Aynur Asiltürk
Fahri Yıldız
Ali Özer
Ömer Nair
Ahmet Aydın
MHP
Yok
CHP
Bekir Ödemiş -
Çat Belediyesi
AK Parti
Sami Demirses
Kamil Duru
Uğur Vatan
MHP
Yok
CHP
Yok -
Göre Belediyesi
AK Parti
Ramazan Vedat Korkmaz
Mustafa Topçu
MHP
Yok
CHP
Yok -
Uçhisar Belediyesi
AK Parti
Osman Süslü
Ahmet Acar
MHP
Ali Karaaslan
CHP
Yok -
Ortahisar Belediyesi
AK Parti
Mustafa Ateş
Ali İhsan Özendi
MHP
İsmail Genç
CHP
Yok -
Göreme Belediyesi
AK Parti
Nuri Cingil
MHP
Yok
CHP
Ziya Taşdeler -
Kaymaklı Belediyesi
AK Parti
Halit Elma
MHP Yok
CHP Yok -
Sulusaray Belediyesi
AK Parti
Bayram Yılmaz
MHP
Yok
CHP
Yok
Not: İsimler geldikçe güncellenecektir.
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Kapadokya Muşkara Haber Gazetesi
avanosdan mustafa kılıç iyi partiye geçmedi mi?