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Nevşehir’de bazı caddelerde maske zorunluluğu getirildi
NEVŞEHİR İL HIFZISSIHHA KURULU TARAFINDAN KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA BAZI CADDE VE SOKAKLARIN YANI SIRA KAMU KURUMU VE KURULUŞLARI İLE ÖZEL İŞ YERLERİNDE MASKE ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ.
Nevşehir 02.06.2020, 09:58
Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Nevşehir’de korona virüs ile mücadele kapsamında İl merkezinde, Atatürk Bulvarı, Kayseri caddesi, Saatçi Hoca caddesi, Osmanlı caddesi, Damat İbrahimpaşa Bulvarı, Lale caddesi, Mustafa Parmaksız caddesi ve bu caddelere bağlanan sokaklar, Park, bahçe, yürüyüş yolları, Küçük sanayi siteleri, ve Organize Sanayi Bölgesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalarda, özel iş yerleri gibi kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi” ifadelerine yer verildi.