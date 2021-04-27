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Nevşehir’de bahar güzelliği
Nevşehir’de kentin çeşitli noktalarına dikilen ve baharın gelmesi ile açan çiçekler renk cümbüşü oluşturuyor. Nevşehir Belediyesi, bahar aylarının gelmesi ile birlikte şehir merkezindeki kavşak ve refüjlerde peyzaj çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Nevşehir 27.04.2021, 19:46 27.04.2021, 21:14
Nevşehir’de kentin çeşitli noktalarına dikilen ve baharın gelmesi ile açan çiçekler renk cümbüşü oluşturuyor. Nevşehir Belediyesi, bahar aylarının gelmesi ile birlikte şehir merkezindeki kavşak ve refüjlerde peyzaj çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından refüj, kavşak ve yeşil alanlara dikilen binlerce çiçek Nevşehirlilere baharın müjdesini veriyor. Farklı renklerdeki laleler ile menekşeler başta olmak üzere açan çiçekler kenti Nevşehir’i adeta çiçek bahçesine dönüştürdü.