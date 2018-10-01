Nevşehir’de asansör denetimleri devam ediyor

Nevşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan bina asansörleri, Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında denetleniyor.

Nevşehir Belediyesi sınırları içerisindeki asansörlerin kontrolünden sorumlu olan Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkililerinin yaptığı periyodik kontrollerde, tüm uyarılara karşın asansör kontrolleri yaptırılmayan binaların asansörleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesi’nin 1. Fıkrası S bendi gereğince, Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürleniyor.

Nevşehir Belediyesi ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında yapılan protokol gereği, belediye sınırları içerisindeki asansörlerin yıllık kontrollerinin yapılması için TSE’nin yetkilendirilmesinin ardından düzenli bir şekilde periyodik kontroller yapılıyor. Gerçekleştirilen muayene işlemlerinin ardından, standartlara uygun asansörlere Yeşil Etiket yapıştırılarak söz konusu asansörün güvenli bir şekilde kullanılabileceği belirtiliyor.

Nevşehir Belediyesi sınırları içerisindeki asansör bulunan binalarda yapılan kontrollerde asansörlerin arızalarının giderilmesi ve bakımlarının düzenli bir şekilde yapılması gerektiği konusunda bina yöneticileri bilgilendiriliyor.

Söz konusu uyarılara rağmen herhangi bir işlemin gerçekleştirilmediği binalardaki asansörler ise can ve mal güvenliği açısından taşıyacağı risk nedeniyle, TSE uzmanlarının Nevşehir Belediyesi’ne sunmuş olduğu raporlara istinaden, Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek asansörlerin çalışmasına izin verilmiyor.