Nevşehir’de aranan şahsın üzerinden uyuşturucu hap ele geçirildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında arama kararı bulunan bir kadının üzerinden uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun adli makamlarınca otelde arama kayıtları ile arandığı tespit edilen C.Ö.’nün yapılan üst aramasında peçeteye sarılı dört adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kadın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.