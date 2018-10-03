Nevşehir’de aranan şahıslardan 5 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aranan şahıslara yönelik yapılan operasyon sonrasında 11 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan operasyon sonrasında adli para cezası bulunan 1 kişi, çocuğun cinsel istismarı suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, basit yaralama suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, vergi usul kanuna muhalefet suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ve 15 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi olmak üzere toplam 5 kişi tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan diğer 6 şahıs ise sevk edildikleri adli makamlarca yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 13:25