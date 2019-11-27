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Nevşehir’de aranan kişilere eş zamanlı operasyon yapıldı
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri Tarafından Aranan Şahislara Yönelik Eş Zamanlı Operasyon Düzenlendi.
Nevşehir 27.11.2019, 13:06 27.11.2019, 13:15
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 19 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan eş zamanlı operasyon sonrasında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2’si tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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