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Nevşehir’de aranan 9 şüpheliden 7’si tutuklandı
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalama kararı ile hakkında yakalama kararı bulunan 9 şüpheli yakalandı.
Nevşehir 15.06.2020, 09:47 15.06.2020, 10:10
Edinilen bilgilere göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli suçlardan yakalama kararı ile hakkında arama kararı bulunan 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 2 şahıs adli yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla serbest bırakılırken 7 şüpheli ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.