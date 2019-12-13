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Nevşehir’de aranan 8 kişiden 3’ü tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada hakkında arama kararı bulunan 8 kişi yakalandı.
Nevşehir 13.12.2019, 10:02
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada hakkında arama kararı bulunan 8 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5’i yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla serbest bırakılırken 3 şahıs ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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