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Nevşehir’de aranan 8 kişi tutuklandı
NEVŞEHİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI JANDARMA SUÇ ARAŞTIRMA TİMİ (JASAT) EKİPLERİ TARAFINDAN ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 8 KİŞİ YAKALANDI.
Nevşehir 06.11.2020, 15:22
Edinilen bilgilere göre, JASAT ekipleri çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar sonrasında 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.