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Nevşehir’de aranan 8 kişi tutuklandı

NEVŞEHİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI JANDARMA SUÇ ARAŞTIRMA TİMİ (JASAT) EKİPLERİ TARAFINDAN ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 8 KİŞİ YAKALANDI.

Nevşehir 06.11.2020, 15:22
Nevşehir’de aranan 8 kişi tutuklandı
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Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, JASAT ekipleri çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar sonrasında 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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