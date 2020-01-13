Nevşehir’de aranan 8 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranana şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında Nevşehir İl merkezinde 6 ,Gülşehir’de 1 ve Kozaklı’da 1 kişi olmak üzere aranan 8 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü aranan şahısların yakalanmasın yönelik yapılan çalışmalarda Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 şahıs, Gülşehir’de 1 ve Kozaklı’da 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.