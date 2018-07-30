Nevşehir’de aranan 7 kişiden 2’si tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan operasyon kapsamında 7 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyon sonrasında çeşitli suçlardan hakkında arama kararı olan 7 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal suçundan hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K. ve hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 18 ay 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen N.K. ve B.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.