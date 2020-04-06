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Nevşehir’de aranan 7 kişi yakalandı
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada 7 şüpheli yakalandı.
Nevşehir 06.04.2020, 11:52
Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından adli birimlere teslim edilmek üzere aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada, hakaret, borçlunun ödeme şartını ihlal, hırsızlık, basit yaralama, tehdit, silahla tehdit suçlarından aranan 7 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1 kişi tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.