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Nevşehir’de aranan 4 kişiden 2’si tutuklandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve çeşitli adli makamlarca hakkında yakalama kararı bulunan 4 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Nevşehir 24.12.2019, 16:22
Nevşehir’de aranan 4 kişiden 2’si tutuklandı
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Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve çeşitli adli makamlarca hakkında yakalama kararı bulunan 4 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Konya adli makamlarınca borçlunun ödeme şartını ihlali suçundan 3 ay tazyik hapis cezası ile yakalama kararı ile aranan H.İ.B. ve Ürgüp adli makamlarınca beyandan sonra mal ve kazançta artış bildirmemek suçundan hakkında 10 gün tazyik hapis cezası bulunan E.A., Mersin adli makamlarınca tehdit suçundan aranan K.Ş., ve Ürgüp adli makamlarınca aranan E.A. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.İ.B. ve E.A. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken diğer iki şüpheli ise adli işlemlerinin yapılmasının ardından serbest bırakıldı.

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